وزير الأوقاف: فصل أي إمام يثبت عمله كمأذون شرعي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، فصل أي إمام بالوزارة يثبت عمله كمأذون شرعي.

وأضاف جمعة، أن إمام المسجد ودوره الدعوي يختلف عمله كليا عن المأذون ولا يجوز الجمع بين الوظيفتين قانونًا وغير مسموح لأي إمام مسجد الانشغال بأي أمور بعيدة عن دوره الدعوي.

وكان وزير الأوقاف، شهد عصر اليوم الأحد، مؤتمر تجديد الخطاب الديني بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة بحضور الأئمة وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية علي هامش زيارة للوادي الجديد تستغرق يومين.