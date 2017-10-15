مصدر بمباحث الإنترنت: كثرة تداول منشور "أنا مخطوفة في ميت عقبة" شتت الأمن

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الإنترنت التابعة لقطاع التوثيق وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إنه بمجرد انتشار صورة 10 جنيهات ورقيه مكتوب عليها عبارة استغاثة من فتاة، تدعي تعرضها للاختطاف، تعامل الأمن بجدية مع الأمر، وأرسل لقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة نسخ من "البوست" المنشور بفيس بوك للتأكد من حقيقة الواقعة.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة "10 جنيهات" مكتوب عليها "أنا مخطوفة في شقة 84 بشارع الغريب بميت عقبة.. اسمي جينا شوكت"، وتجاوزت نسبة مشاركة التدوينة التي نشرها أحد الشباب (الشير) الآلاف في غضون ساعات.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمر ثبت عدم جديته، وأن الغرض من انتشار هذا المنشور كان لإثارة البلبلة والشائعات.

وعن عملية القبض على كاتب المنشور أعلن المصدر عن عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن لكثرة انتشار الصورة عن طريق مستخدمين كتبوا المنشور على صفحاتهم دون مشاركة من صاحبه الأساسي.

اقرأ أيضا :

"أنا مخطوفة في ميت عقبة".. مصدر يروي رحلة البحث عن فتاة الـ"10 جنيه"