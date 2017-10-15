أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر بمباحث الإنترنت: كثرة تداول منشور "أنا مخطوفة في ميت عقبة" شتت الأمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر بمباحث الإنترنت: كثرة تداول منشور "أنا مخطوفة في ميت عقبة" شتت الأمن

05:08 م الأحد 15 أكتوبر 2017

أنا مخطوفة في ميت عقبة

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الإنترنت التابعة لقطاع التوثيق وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إنه بمجرد انتشار صورة 10 جنيهات ورقيه مكتوب عليها عبارة استغاثة من فتاة، تدعي تعرضها للاختطاف، تعامل الأمن بجدية مع الأمر، وأرسل لقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة نسخ من "البوست" المنشور بفيس بوك للتأكد من حقيقة الواقعة.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة "10 جنيهات" مكتوب عليها "أنا مخطوفة في شقة 84 بشارع الغريب بميت عقبة.. اسمي جينا شوكت"، وتجاوزت نسبة مشاركة التدوينة التي نشرها أحد الشباب (الشير) الآلاف في غضون ساعات.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمر ثبت عدم جديته، وأن الغرض من انتشار هذا المنشور كان لإثارة البلبلة والشائعات.

وعن عملية القبض على كاتب المنشور أعلن المصدر عن عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن لكثرة انتشار الصورة عن طريق مستخدمين كتبوا المنشور على صفحاتهم دون مشاركة من صاحبه الأساسي.

اقرأ أيضا : 

"أنا مخطوفة في ميت عقبة".. مصدر يروي رحلة البحث عن فتاة الـ"10 جنيه"

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر تكشف تفاصيل ضبط 6 عناصر إرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ عمليات

    أخبار

  • ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

    أخبار

  • العثور على جثة عجوز متعفنة داخل شقة بالدقي.. ومصدر: توفيت منذ 6 أيام

    أخبار

  • الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل شرطي بأسيوط

    أخبار

إعلان

7ca593e54e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف