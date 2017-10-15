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الحزبان الرئيسيان في كردستان يتمسكان بالحوار مع بغداد

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مصراوي Masrawy

الحزبان الرئيسيان في كردستان يتمسكان بالحوار مع بغداد

05:13 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الحزبان الرئيسيان في كردستان يتمسكان بالحوار مع بغداد

كردستان العراق

بغداد - (د ب أ): 

أعلن الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق في ختام اجتماع قيادتيهما، اليوم الأحد، أن اقليم كردستان يتمسك بالحوار الجدي والبناء وبرعاية دولية من أجل معالجة كافة المشاكل بين اربيل وبغداد وإنهاء الازمة التي تهدد بانفجار الصراع المسلح بين الطرفين.

وجاء في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع وحصلت وكالة الانباء الألمانية على نسخة منه أن اقليم كردستان يؤكد على اصراره على بدء حوار مفتوح جدي بناء بين إربيل وبغداد ودون شروط مسبقة.

وتابع البيان أن إقليم كردستان يرى ضرورة ان تشارك كافة القوى السياسية الكردستانية والعراقية الفاعلة في المفاوضات وبرعاية دولية.

وأضاف البيان أنه وفي ما يتعلق بالتحركات العسكرية وتحريك القوات العسكرية في المناطق الكردستانية خارج الاقليم أو غيرها من المناطق فإنه بالإضافة إلى المخاطر التي تشكلها على علاقات اربيل وبغداد فإنها تهدد أية مبادرات صادقة لمعالجة المشاكل بين الطرفين بالإضافة الى كونها منافية للقوانين والانظمة التي تمنع استخدام القوات المسلحة العراقية في النزاعات السياسية الداخلية.

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