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مسئول روسي: على الغرب أن يتحمل العبء الأساسي لإصلاح سوريا

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مصراوي Masrawy

مسئول روسي: على الغرب أن يتحمل العبء الأساسي لإصلاح سوريا

05:00 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مسئول روسي: على الغرب أن يتحمل العبء الأساسي لإصلاح سوريا

سوريا - ارشيفية

موسكو - (أ ش أ):

قال قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إن الغرب - الذى بدأ تطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط - يجب أن يتحمل العبء الأساسي من المسئولية فيما يخص إصلاح سوريا في فترة ما بعد الحرب.

وأضاف كوساتشوف، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية، "من الواضح أن كل مسئولية نشوب حرب أهلية في سوريا، والتي أستغلها الإرهابيون، تقع على عاتق السلطات السورية في المقام الأول، ومن ناحية أخرى، تقع المسئولية على عاتق هؤلاء الذين حرضوا المعارضة السورية على المواجهة المسلحة" مشيرًا إلى أن هؤلاء هم "الدول الغربية التي كانت تحاول أن تطبق النظام الديمقراطي في الشرق الأوسط الكبير".

وأوضح كوساتشوف أن سوريا هي مثال على النتائج العكسية التي سببتها محاولة الغرب في التصدير الإجباري للديمقراطية والآثار المدمرة التي خلفتها في هذا البلد، ولذا يجب على الغرب تحمل العبء الأساسي فيما يخص إصلاح سوريا في فترة ما بعد الحرب.

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مصراوي Masrawy

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