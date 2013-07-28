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مسيرة تضامنية ضد مشروع قانون مثير للجدل حول الإجهاض في نورث كارولينا

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مسيرة تضامنية ضد مشروع قانون مثير للجدل حول الإجهاض في نورث كارولينا مسيرة تضامنية ضد مشروع قانون مثير للجدل حول الإجهاض في نورث كارولينا

كتب : عمرو عز الدين الأحد 28-07-2013 00:52

نظم المئات من الديمقراطيين في مقاطعة كاونتي، بمدينة شارلوت الواقعة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، مسيرة تضامنية مع حقوق المرأة صباح أمس السبت.

وجاءت تلك المسيرة ردا على مشروع قانون مثير للجدل حول الإجهاض، في مكتب حاكم المدينة ماكروري.

وبدأت المسيرة في العاشرة من صباح أمس، وكان الممثل المحلي للحكومة بيك كارني ضمن المشاركين في المسيرة، جنبا إلى جنب مع أعضاء من تنظيم الأسرة.

وقال جيف جاكسون، أحد الحضور، إن الهدف من المسيرة هو "تذكير المحافظ بالوعد الذي قطعه بعدم توقيع أية قيود جديدة على حق المرأة في الاختيار، حيث بدا أنه يستعد للتراجع عن هذا الوعد، ونحن هنا لنقول له أننا لم ننس ذلك الوعد".

كما أضاف جاكسون أن هذا التجمع سببه الأساسي أن المعارضة "لم تنل فرصتها لمحاربة مشروع القانون بسبل أخرى".

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