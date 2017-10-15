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أمنية: التعليقات أحبطتني.. ومحمد: أهل المنيا متحضرين.. وده فرحي وعاجبني كده

كتب- محمد الصاوي:

قالت أمنية المغربي، عروس المنيا الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"عروسة السالوبيت"، إن فكرة ارتداء الجينز في حفل زفافها جاءت للخروج على التقاليد المعتادة والروتينية في الأفراح المصرية.

وأضافت "أمنية" (23 سنة) لـ"مصراوي": اقترحت على خطيبي الفكرة ورحب بها بشكل كبير، واتفقنا على التصوير به واقتصار ارتدائه على فقرة واحدة بحفل الزفاف، وبالفعل قمنا بالتصوير به خارج القاعة، ودخلت القاعة بفتسان الفرح الأبيض بشكل طبيعي، وعند الساعة الثانية عشرة ليلًا قمت بارتداء السالوبيت وكان الفرح في هذه الفترة قد اقتصر على الأقارب والأصدقاء.

وتابعت: "شقيقتي نشرت الصور على (صفحة المنيا)، وأنا تفاجأت بالانتشار والقنوات والمواقع اللي نشرت صور فرحنا في مصر وخارج مصر كنت مبسوطة أوي".

وأكدت: "لا أشعر بالندم لأننا معملناش حاجة غلط، أنا لبست لبس محترم وقدام أهلي وناسي.. وكنا عايزين نعمل حاجة مختلفة نفرح بيها.. ولكن تعليقات المنتقدين لم ترحمنها وانتقدتنا بشكل جارح للغاية".

فيما قال "محمد" العريس (28 سنة): "أول ما أمنية طرحت الفكرة عجبتني أوي، والفرح كانت فيه حاجات مجنونة كتير؛ إحنا جيبنا "بيتزا" بدل التورتة، كمان دخلة القاعة كانت على أغنية مزمار عبد السلام على عكس الروتيني".

وتابع: "ده فرحي وعاجبني كده وعاجب أهلي كمان، أهل المنيا متحضرين مش بالشكل اللي ناس متخيله، زعلت من تعليقات الناس أوي، لكن رد غالبية الناس اللي معرفهموش جابلي حقي". واختتم: "ربنا يسترها علينا من الحسد".