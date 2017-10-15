"منة" فتاة ذوي الاحتياجات الخاصة المُكرمة من السيسي: سأقهر المستحيل- حوار

حوار- محمود رمزي:

وصفت منة الله ناصف، منسقة الموارد البشرية بإحدى الشركات التكنولوجية "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، تكريم الرئيس السيسي في مؤتمر المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل بـ"الفخر" ووسام على الصدر، ومنحها إرادة تقهر المستحيل.

وكشفت "منه" في حوار مع "مصراوى"، عن إصرارها على حضور مؤتمر إقرار السياسات لذوي الاحتياجات الخاصة في الأمم المتحدة، وتمثيل مصر رسميًا، بعد أن كرموني بنشر قصة نجاحي على صفحتهم الرسمية.. وإلى نص الحوار،،،

ما هى قصة نجاحك في مجال تكنولوجيا المعلومات؟

أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعاني ضعف شديد في الإبصار، تخرجت في كلية الإعلام جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا، بدعم رئيس جامعتي، وقدرت أحصل على منحة وزارة الاتصالات "التدريب من أجل التوظيف"، ونجحت في كل الاختبارات زي الكمبيوتر والموارد البشرية، والوزارة رشحتني أشتغل في الكول سنتر في إحدى شركات الاتصالات، ووصلت إلى منصب منسقطة موارد بشرية بالشركة.

وتواصلت مع الأمم المتحدة عبر وزارة الاتصالات لحضور مؤتمر إقرار السياسات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وللاسف لم لتمكن من السفر لظروف ولكنى مستمرة فى التواصل وسأسافر المؤتمر القادم لأمثل مثل التى افتخر بالانتماء إليها أمام العالم كله.

حظيت بتقدير خاص من الرئيس السيسي في مؤتمر المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل.. ما شعورك؟

لا يمكن وصف شعوري، فخر لي أن أُكرم من الرئيس السيسي، الذى أحبه كثيرًا، وشيء رائع، ووسام على صدري، أنا طيارة من الفرحة، ومبسوطة جدًا، أن أصافح أعلى رجل في الدولة، ويتم تكريم من الرئيس الذي غير صورة المجتمع عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وجعل عام 2018 عام خاص لنا.

ماذا عن استجابة الرئيس لطلبك بالاهتمام بالمبادرة؟

لم أكن اتوقع الاستجابة السريعة دي، لكنه كالعادة يفاجأني، وحسيت إنه قرأ أفكاري، وكان يسمع صوتي أكثر من غيره، ويستشعر بما أريد قوله، وعلشان كده كل ذوي الاحتياجات الخاصة وراه وبنقوله "أحنا موجودين"، وأريد أن أقول أن توسيع المشروع يعطى الأمل لكل الشباب، وبادرة طيبة من الرئيس ورسالة لكل مسئول بأن الشباب هم المستقبل، والقادرون على تحقيق المستحيل.

ما هي خطواتك المستقبلية ؟

حضور مؤتمر إقرار السياسات لذوي الاحتياجات الخاصة في الأمم المتحدة، وتمثيل مصر رسميا، بعد أن كرموني بنشر قصة نجاحي على صفحاتهم الرسمية كقصة تشرف مصر، ويارب أشرف بلدي مثلما قالوا عني، عايزة أثبت لكل الناس بعد تكريم الرئيس أنني أستحق، أنا جوايا بعد تكريمه إرادة قوية تقهر المستحيل.