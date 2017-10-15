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بدء الدراسة بالجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2018​

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مصراوي Masrawy

بدء الدراسة بالجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2018​

04:30 م الأحد 15 أكتوبر 2017

بدء الدراسة بالجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2018​

الجامعة الكندية

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية بالقاهرة، أن موعد بدء الدراسة في كليات الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية سيكون في سبتمبر 2018.

وأضاف "القاضي"، اليوم الأحد، أن مصروفات الطلاب المصريين ستعادل قيمة الجنيه المصري، وبتكلفة أقل من تكلفة الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء مع وسائل الإعلام المختلفة بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية لحين وصول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى سيزور مقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد.

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مصراوي Masrawy

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