بدء الدراسة بالجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2018​

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية بالقاهرة، أن موعد بدء الدراسة في كليات الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية سيكون في سبتمبر 2018.

وأضاف "القاضي"، اليوم الأحد، أن مصروفات الطلاب المصريين ستعادل قيمة الجنيه المصري، وبتكلفة أقل من تكلفة الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء مع وسائل الإعلام المختلفة بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية لحين وصول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى سيزور مقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد.