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السلطة الفلسطينية ترسل وفدا إلى قطاع غزة لتسلم المعابر

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مصراوي Masrawy

السلطة الفلسطينية ترسل وفدا إلى قطاع غزة لتسلم المعابر

04:32 م الأحد 15 أكتوبر 2017

السلطة الفلسطينية ترسل وفدا إلى قطاع غزة لتسلم المعابر

أرشيفية

رام الله - (أ ف ب ):

أعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن وفدا حكوميا من طاقم المعابر سيتوجه إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة للبدء في تسلم معابر القطاع.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ في بيان صحفي إن "وفدا حكوميا من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، سيتوجه خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، تنفيذا لما اتفق عليه في القاهرة".

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا الأسبوع الماضي في القاهرة اتفاقا، وصف بالتاريخي، نص خصوصا على استلام السلطة الفلسطينية المعابر المحيطة بقطاع بغزة والتي كانت تسيطر عليها وتديرها حركة حماس خلال السنوات العشر الماضية.

ونص الاتفاق الذي وقعت عليه الحركتان برعاية مصرية في المادة الثالثة منه على "الانتهاء من إجراءات استلام حكومة" الوفاق الوطني "لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من ادارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك في حد اقصى يوم 1 نوفمبر 2017".

وبموجب الاتفاق يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

هذا المحتوى من

AFP

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