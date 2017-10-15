طباعة الاستمارات تتجاوز 15 مليون جنيه.. من يمول حملة «علشان تبنيها»؟

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مؤتمرات جماهيرية و«فراشة وأنوار»، طباعة ملايين الاستمارات لتوقيع المواطنين عليها، انتقالات لمصانع وشركات حكومية وغير حكومية، حملات في الشوارع لإقناع المواطنين، مقرات في كل محافظات مصر، أجور للشباب الذي يوزع الاستمارات، ولآخرين يفرزونها، وآخرين يسجلون بيانات الموقعين على الكمبيوتر.

كل ما سبق يحتاج إلى تكلفة باهظة.. فمن يتحمل فاتورة «علشان تبنيها» الهادفة لمطالبة الرئيس بالترشح لفترة رئاسية ثانية؟ ومن المسئول عن تلك الحملة؟ وكم عدد من وقعوّا على استمارة الحملة؟

أهداف الحملة

«عملنا الحملة دي استجابة لطلب الرئيس السيسي، لأنه قال إنه تحت أمر اللي هيقول عليه الشعب المصري، لو عايزينه يترشح لفترة ثانية، فسيستجيب ويترشح، بشرط وجود إرادة شعبية بترشحه، لذلك نجمع توقيعات المصريين لإلزامه بالترشح، نعم لإلزامه، وإذا رفض فعليه أن يعلن ذلك أمام الجميع»، هذا نص ما قاله النائب محمد شعبان مسئول التواصل بحملة «علشان تبنيها».

وأضاف محمد شعبان نائب السيدة زينب، ان لتلك الحملة هدفا آخر، وهو الرد على المغرضين ومروجي الشائعات بانخفاض شعبية الرئيس، بالأوراق والأدلة وليس بالكلام، متابعًا: «كما يهمنا أن يرى العالم حجم شعبية الرئيس، لإسكات الأصوات المأجورة التي تستغل القرارات الاقتصادية الجريئة، لتقليب الرأي العام المحلي والدولي ضده»..

«الممولون»

من أين لكم بتكاليف الحملة من إيجار مقرات وطباعة الاستمارات والشباب المشارك في الحملة؟ سألنا النائب محمد شعبان مسئول التواصل بحملة «علشان تبنيها»، فرد قائلاً: «كل نائب يتحمل تكلفة طباعة الأوراق على نفقته الخاصة، وتكلفة الورقة الواحدة لا تزيد على نصف جنيه، وأنا طبعت 15 ألف استمارة بشكل مبدئي، والنائب سليمان وهدان وكيل المجلس أنجز 700 ألف استمارة بمفرده، ولسه هيطبع تاني».

وتابع: «وفيما يخص أعداد مقرات الحملة ومن يتحمل القيمة الإيجارية لها، فلدينا مقر رئيسي في شارع قصر العيني، تبرع لنا به أحمد شيرين، في منزل والده، بخلاف 168 مقرا على مستوى مصر، وفرها لنا حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر».

أما عن الشباب المشارك في الحملة، سواء لتوزيع الاستمارات أو المسئولين عن إدخال البيانات على أجهزة الكمبيوتر، فقال شعبان إن حزب مستقبل وطن هو المسئول عن جلبهم، وهو المتكفل بشكل كامل عنهم من انتقالات وأجور وتغذية -رئيس حزب مستقبل وطن أعلن من قبل أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من يمول الحزب وعدد من رجال الأعمال الآخرين- بالإضافة إلى 176 نائبا وقعوا على الاستمارة، منتظرين أن يفتحوا مقراتهم للحملة.

صناعة أمنية

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سألنا مسئول التواصل بحملة «علشان تبنيها»، عن رده على اتهامات البعض للحملة بكونها تتبع جهات أمنية.. فقال: «غير صحيح، فلك أن تتخيل أنه تم القبض على 35 شابا تابعين للحملة ظهر أمس في منطقة المقطم، أثناء وقوفهم في أحد الشوارع للحصول على توقيع المواطنين، بتهمة عدم وجود تصريح، ولم نستطع نحن نواب الشعب إخراجهم سوى قبل المغرب، فكيف تكون الحملة تابعة لجهات أمنية».

في المقابل نفى مصدر أمني لـ«التحرير»، القبض على أي من شباب الحملة يوم أمس في منطقة المقطم، أو احتجاز أحد منهم داخل قسم المقطم.

نجمع التوقيعات حتى فتح باب التقديم

قال شعبان: "لا نستهدف جمع عدد محدد من التوقيعات، ولكننا حددنا آلية أخرى وهي وقف جمع التوقيعات في يوم فتح باب التقديم للانتخابات الرئاسية، وذلك بصرف النظر عن عدد التوقيعات التي تم جمعها، بعد ذلك سوف يتم التوجه للرئيس، ونقول له كذا مليون مواطن يطالبونك بالترشح لفترة رئاسية ثانية".

وردا على سؤال، من المسئول عن تجميع الاستمارات؟ وماذا تفعلون بها؟ قال نائب الشعب محمد شعبان، إن الدكتور أحمد الخطيب مدرس العلوم السياسية المساعد والباحث السياسى، مؤسس حملة "عشان تبنيها"، والدكتور حازم توفيق أستاذ الموارد البشرية وأحد مؤسسى الحملة، هما المسئولان عن تجميع كل الاستمارات وتخزينها، من خلال مجموعة من الشباب، ثم إدخال كافة البيانات على الكمبيوتر، عبر 3 ورديات عمل متتالية.

وأضاف مسئول التواصل بحملة «علشان تبنيها»، أن النائب إيليا باسيلي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، يُعد فيلما تسجيليا عن الحملة، يضم كلمة الرئيس السيسي الخاصة باشتراطه وجود رغبة شعبية لترشحه فترة ثانية، والإنجازات التي تمت في عهده.

وعن رؤيته للفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال النائب محمد شعبان، إنه يضع لها عنوان "نمو ونهضة"، وفترة حصاد ثمار المشروعات القومية، مشيرا إلى أنه يستغرب كثيرًا ممن يشتكون ارتفاع الأسعار: "سكر إيه ولحمة إيه اللي بتتكلموا عليها، إحنا بنبي لكم شقق وبننقلكم من العشش الصفيح إلى شقق بمواصفات آدمية"، هكذا تحدث عن بناء وحدات لسكان العشوائيات.

25 مليون جنيه تكلفة طباعة الاستمارات

«التحرير» سألت إحدى المطابع عن تكلفة طباعة قرابة 30 مليون استمارة لحملة «علشان تبنيها»، وهو ما يوازي نصف عدد الناخبين المتوقع حضورهم في الانتخابات القادمة، حيث إن عدد حضور الانتخابات الماضية قارب 25 مليون ناخب من أصل 53 مليونا يحق لهم التصويت، حيث أوضح لنا "غطاس.ي" مالك مطبعة، أن تكلفة استمارة واحدة طباعة 4 لون، ورق 80 جراما، بين 30 إلى 50 قرشًا، أي أن الـ30 مليون استمارة تتكلف نحو 15 مليون جنيه، دون تكاليف النقل.