تشكيل الجهاز المعاون لإيهاب جلال في إنبي

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كتب- كريم قماح:

أعلن نادي إنبي، عن تشكيل الجهاز المعاون لإيهاب جلال، المدير الفني الجديد للنادي البترولي، خلفًا لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون الجديد كالتالي: (إيهاب جلال مديرًا فنيًا - عبد الناصر محمد، مديرًا للكرة - حمد إبراهيم مدربًا عامًا - مصطفى كمال مدربًا للحراس - هشام مصطفى طبيبًا

- عادل زكي مديرًا إداريًا - تامر سيد إداريًا - علاء المقدم أخصائي علاج طبيعي).

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ولم يستقر جلال حتى الآن على باقى أعضاء الجهاز المعاون.

يذكر أن إيهاب جلال، تولى القيادة الفنية للفريق البترولي، خلفًا لطارق العشري، الذي تقدم باستقالته اليوم الأحد، بسبب تدهور نتائج الفريق خلال مباريات الدوري الماضية.