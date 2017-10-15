عاصم حماد يعلن قائمة «يد الأهلي» في بطولة إفريقيا

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أعلن عاصم حماد، المدير الفني لفريق اليد رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تنطلق في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر بمدينة الحمامات بتونس.

وتضم بعثة الفريق كل من: عاصم حماد مديرًا فنيًا، ومحمد عادل مدربًا عامًا، وأحمد قدري طبيبًا للفريق، وحسام أبوقريش مخططًا للأحمال ومحمود رمضان طبيبًا ومحمد شهير العطار مدلكًا ومحمد سليمان محللًا فنيًا.

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وتضم قائمة اللاعبين كل من: هادي رفعت، والسيد محمد، ومحمد عصام، ومحمد عبدالوارث، ومحمد إبراهيم وعمر حجاج ومصطفى خليل وممدوح طه وهادي رفعت وعمرو القليوبي ومحمود زكي ومحمود فايز وعمر الوكيل "بكار" ومحمود عاصم وأحمد حسام وإبراهيم المصري وإسلام حسن وأحمد عبدالرحمن وعبدالحميد السيد كامل.