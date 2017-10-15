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إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بسبب وليد سليمان

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إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بسبب وليد سليمان إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بسبب وليد سليمان

التحرير

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أعلن عامر حسين،رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن قرار اللجنة بإيقاف اللاعب هشام شحاتة مدافع فريق الاتحاد السكندري، مباراتين بسبب اللعب العنيف.

وكان شحاتة قد تم طرده خلال لقاء فريقه أمام الأهلي بعد تدخله العنيف على وليد سليمان في إحدى الكرات المشتركة وهو ما تسبب في إصابة لاعب الأهلي وغار الملعب قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

وكشف حسام البدري المدير الفني للأهلي أن إصابة وليد سليمان هي كدمة قوية في انكل القدم، تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، فيما أكد طبيب الاتحاد أن شحاتة تعرض لإصابة بشرخ في الجمجمة وعظمة الأنف بعد أن خضع لفحوصات طبية في إحدى المستشفيات.

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وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين دون رد، أحرزهما جونيور أجاي وحسين السيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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التحرير

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