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رسميًا.. الأهلي يعلن عن الراعي الجديد رقم 14 (صور)

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رسميًا.. الأهلي يعلن عن الراعي الجديد رقم 14 (صور) رسميًا.. الأهلي يعلن عن الراعي الجديد رقم 14 (صور)

التحرير

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أبدى محمد أمين الحوت، المدير التنفيذي لشركة دهانات «GlC»، سعادته الكبيرة بالتعاون مع النادي الأهلي، والانضمام إلى رعاته.

وقال «الحوت» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، للإعلان عن عقد الرعاية إن التعاون مع النادي الأهلي سيساهم في تطوير الخطة التسويقية للشركة، ويحقق طفرة كبيرة في معدلات التسويق والإنتاج.

وأضاف أن الرياضة هي العمود الفقري للأمم، وهي رسالة المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة في تنمية وتطوير المجتمع؛ لذلك اتفقنا على رعاية قصة النجاح الرياضية العريقة وهي النادي الأهلي.

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من جانبه، قال نادر خليل، مدير التسويق بالنادي الأهلي، إن شراكة الأهلي مع «صلة» الراعي الرئيسي للنادي ناجحة بكل المعايير، موجهًا الشكر لها على كل ما قدمته لخدمة القلعة الحمراء خلال السنتين ونصف الماضيتين.

حضر المؤتمر، اللواء شمس، المدير التنفيذي وياسر أيوب مدير قطاع الإعلام، ونادر خليل مدير التسويق، والذي أُقيم في مقر النادي بالجزيرة.

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