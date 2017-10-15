سرقة سيارة تابعة للحماية المدنية بالدقهلية

كتب- فتحي سليمان ورامي القناوي:

أكدت مصادر أمنية موثوقة بوزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية، سرقة سيارة ربع نقل، تابعة لإدارة الحماية المدنية بالمنصورة.

وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المنصورة، تلقت بلاغًا بسرقة سيارة تابعة لإدارة الحماية المدنية، بيضاء اللون ماركة شيفرولية أثناء توقفها بمركز صيانة لإجراء إصلاحات لها بجوار سوق الجملة بشارع عبدالسلام عارف.

ولفتت المصادر، إلى أن مرتكبي الواقعة لاذوا بالهرب، لكن اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كلف بسرعة ضبطهم وإعادة السيارة.

وكشفت المصادر، أن السيارة مملوكة لمحافظة الدقهلية، وأنه تشكل فريق بحث قاده العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، والعميد محمد عنان، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمد شرباش رئيس المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام لسرعة ضبط السيارة المسروقة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.