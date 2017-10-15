رئيس الجامعة الكندية الدولية: إنشاء 5 كليات بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الجامعة الكندية الدولية: إنشاء 5 كليات بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
04:26 م الأحد 15 أكتوبر 2017
الجامعة الكندية الدولية
كتبت- داليا شبل:
قال الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية الدولية، أن الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن تضم 5 كليات في تخصصات مختلفة منها "كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وكلية الدراسات المهنية والعليا.
وتابع القاضي: "كما أن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيكونوا كنديين الجنسية".
جاء ذلك خلال لقاء مع وسائل الإعلام المختلفة بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية لحين وصول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيزور مقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد.
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