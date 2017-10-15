أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الجامعة الكندية الدولية: إنشاء 5 كليات بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الجامعة الكندية الدولية: إنشاء 5 كليات بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

04:26 م الأحد 15 أكتوبر 2017

رئيس الجامعة الكندية الدولية: إنشاء 5 كليات بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

الجامعة الكندية الدولية

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية الدولية، أن الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن تضم 5 كليات في تخصصات مختلفة منها "كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وكلية الدراسات المهنية والعليا.

وتابع القاضي: "كما أن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيكونوا كنديين الجنسية".

جاء ذلك خلال لقاء مع وسائل الإعلام المختلفة بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية لحين وصول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيزور مقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي يؤكد الاهتمام بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة

    أخبار

  • بعد افتتاحها رسميًا.. 10 معلومات عن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

    أخبار

  • وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هي مدينة لكل المصريين بكافة مستوياتهم

    أخبار

  • مفتي الجمهورية يهنيء بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

    أخبار

إعلان

743a7eb26a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"