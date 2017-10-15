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التعليم تفتتح فعاليات الدبلومة المهنية في رياض الأطفال لتدريب 50 معلمة وموجهة

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مصراوي Masrawy

التعليم تفتتح فعاليات الدبلومة المهنية في رياض الأطفال لتدريب 50 معلمة وموجهة

04:24 م الأحد 15 أكتوبر 2017

التعليم تفتتح فعاليات الدبلومة المهنية في رياض الأطفال لتدريب 50 معلمة وموجهة

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، فعاليات الدبلومة المهنية في رياض الأطفال المقدمة من الجامعة العربية المفتوحة في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باﻻهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وتنمية وتدريب المعلمين في هذا المجال.

ووفقًا لبيان صحفي، الأحد، حضر الافتتاح كل من: الدكتورعبد الحي عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتورة هناء قاسم حسانين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال للتعليم الأساسي، محمد حلمي مدير عام رياض الأطفال، والدكتورة رشا شرف منسق المنحة والمسئول عنها بالجامعة العربية المفتوحة.

وأكدت هناء قاسم، أن هذا يأتي في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التربية التعليم والمنظمات التي يرأسها الأمير طلال بن عبد العزيز ومكتب اليونيسيف، موضحة أن هذه المنحة تستهدف 50 معلمة وموجهة رياض أطفال بمديرية الجيزة إدارات: الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، ومركز تنمية الطفولة المبكرة، والإدارة العامة لرياض الأطفال، تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن مدة المنحة عام كامل وتُنفذ بمركز الأمومة والطفولة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يشار إلى أن المحاضرين أساتذة متخصصون بالجامعة العربية المفتوحة، وتتضمن الدبلومة محاضرات وورش عمل، والتطبيق يتم من خلال التفاعل الالكتروني.

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