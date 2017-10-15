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مسؤول عراقي: بغداد لن تجري أي حوار مع إقليم كردستان قبل إقراره بالسيادة الوطنية

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: بغداد لن تجري أي حوار مع إقليم كردستان قبل إقراره بالسيادة الوطنية

04:16 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مسؤول عراقي: بغداد لن تجري أي حوار مع إقليم كردستان قبل إقراره بالسيادة الوطنية

حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ):

أكد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن بغداد لن تجري أي حوار مع إقليم كردستان قبل إقراره بالسيادة الوطنية والالتزام بوحدة العراق.

وأشدد الحديثي في تصريحات أوردتها قناة " الحرة " الأمريكية اليوم الأحد أن الاتحادية ملزمة وفق الدستور بفرض الأمن وحفظ النظام وحماية المواطنين في كل أنحاء العراق دون استثناء.

وأوضح أن المادة 143 من الدستور حددت الولاية للحكومة المركزية على المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي قد نفى في وقت سابق اليوم إعطاء مهلة لانسحاب قوات البشمركة الكردية من مواقع في محافظة كركوك، لافتا إلى أن القوات العراقية تعيد انتشارها في المحافظة في المواقع التي كانت فيها قبل عام 2014

هذا المحتوى من

Asha

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