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بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا من بوابات للكشف عن المفرقعات بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا من بوابات للكشف عن المفرقعات بالوادي الجديد

04:28 م الأحد 15 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح اليوم الأحد، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مسجد الشهداء بقرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد.

ورصدت عدسة "مصراوي"، وضع بوابات إلكترونية، للكشف عن المفرقعات في بوابة المسجد، ما اضطر الوزير ومحافظ الوادي الجديد للمرور من خلالها حتى يتمكنوا من دخول المسجد وافتتاحه، والاستماع إلى شرح مسؤولي الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد عن تكلفة إنشاء المسجد ومساحته.

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مصراوي Masrawy

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