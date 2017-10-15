بالصور.. مسيرة للطلاب المكفوفين بالسويس في اليوم العالمي للعصا البيضاء

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية التربية والتعليم في السويس، اليوم الأحد، مسيرة للأطفال المكفوفين بالعصا البيضاء، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بالسويس.

وشارك في المسيرة 50 طالبا وطالبة بمدرسة النور للمكفوفين، من حملة العصا البيضاء، وذلك بإشراف إدارة التربية الخاصة بالسويس.

وبدأت المسيرة من أمام من ميدان الخضر وانتهت أمام ديوان عام المحافظة، وشارك اللواء أحمد حامد، محافظ السويس في المسيرة، وساعد هو وعبد الحافظ وحيد مدير التعليم، الأطفال المكفوفين في عبور الطريق.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التربية الخاصة، إن الهدف من المسيرة تعريف المجتمع بحق الكفيف في عبور الطريق بأمان، ورسالة إلى المارة بضرورة احترام هذا الحق ومساعدة كل حاملي العصا البيضاء على عبور الشارع بأمان دون خوف.

وأضافت "إيمان" خلال مشاركتها في المسيرة أن العصا البيضاء وسيلة تأمين مرور الكفيف في الشارع أو غيره من الأماكن، وبمثابة وسيلة تعويضية يعتمد عليها الكفيف خلال سيره بالشوارع وتحسس الطريق من حوله وتجنب أخطار الطرق.

وأشارت إلى أن العصا البيضاء فكرة قديمة ترجع إلى 1921 طورها أحد المكفوفين ويدعى "جيمس بيجز" لتصبح أداة لمعاونة الكفيف على المشي والتنقل.

يذكر أن الهيئة العامة للأمم المتحدة أصدرت بيانًا باعتبار 15 أكتوبر من كل عام يوم عالمي للعصا البيضاء، وقد أقر الاتحاد العالمي للمكفوفين الذي تأسس في العام 1948 هذا الإجراء، وشجع على زيادة المعرفة وتفهم حقوق واحتياجات المكفوفين.