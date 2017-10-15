وزير الأوقاف: خطة لمواجهة زواج القاصرات في المحافظات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، خلال ترأسه لمؤتمر تجديد الخطاب الديني بمحافظة الوادي الجديد، أن الوزارة وضعت خطة مكبرة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات والزواج غير الموثق والتي تنتشر في بعض المحافظات خاصة الحدودية والنائية منها.

وأضاف جمعة، أن الخطة تنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة متضمنة تنظيم حملات دعوية وإعلامية وقوافل مجتمعية، في جميع المناطق التي جري رصد هذه المشكلات المجتمعية بها ومنها محافظة الوادي الجديد.

وكان وزير الأوقاف، شهد عصر اليوم الأحد، مؤتمر تجديد الخطاب الديني بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة بحضور الأئمة والدعاة والوعاظ وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية على هامش زيارة للوادي الجديد تستغرق يومين.