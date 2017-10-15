إحالة إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بمستشفى قصر العيني للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، إحالة الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني للمفوضين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٧١ قضائية وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

قالت الدعوى إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قراراً يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، مما يهدد حياة العاملين وذلك بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية مشيرة إلى أن البطاقة العلاجية كانت توفر لهم العديد من الخدمات الطبية التي لن يستطيعوا مواجهة تكلفتها.