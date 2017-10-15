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سفير إيطاليا بالقاهرة: نسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري​

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مصراوي Masrawy

سفير إيطاليا بالقاهرة: نسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري​

04:17 م الأحد 15 أكتوبر 2017

سفير إيطاليا بالقاهرة: نسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري​

القاهرة- (أ ش أ):

أكد جيما باولو، السفير الإيطالي لدى القاهرة، أن هناك فرصا سانحة لتطوير وتنشيط السياحة بين وإيطاليا، وجلب مزيد من السياحة الإيطالية لمصر، لافتًا إلى أن مصر تستوعب سعي إيطاليا للوصول بعدد السياح الإيطاليين إلى مليون و100 ألف سائح إيطالي.

وأضاف السفير الايطالي خلال اجتماع مجلس الإعمال المصرى- الأوروبي اليوم، أن بلاده تتطلع إلى المزيد من التعاون مع مصر، وتستهدف ضخ استثمارات فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات من شأنها التسهيل على المستثمر منها إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي أصبح آلية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن قانون الاستثمار يعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين لخوض مجالات جديدة من الاستثمار فى مصر.

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