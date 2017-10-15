إحالة مدير مدرسة بالدقهلية للنيابة بعد اتهامه بالتعدي على طالب

الدقهلية- رامي القناوي:

قرر سامح لطفي العشري، مدير عام إدارة نبروه التعليمية، إحالة "أسامة. أ"، مدير مدرسة نبروة الإعدادية "بنين"، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق بعد اتهام ولي أمر الطالب له بالتعدي على ابنها "محمد. ا.ع"، الطالب بالصف الأول الإعدادي، أثناء طابور الصباح، ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات.

واتهمت والدة الطالب، مدير المدرسة، بمخالفته القرارات الوزارية التي تمنع التعامل مع الطلاب بالضرب أو السب أو الإهانة، بالتعدي على نجلها بالضرب وإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأكدت والدة الطالب أنها فوجئت يوم الخميس الماضي بإصابة نجلها بقيء شديد وإصابات واضحة بجسمه وعينه اليسرى، بسبب تعدي مدير المدرسة عليه بالضرب اعتقادًا منه أنه تحدث أثناء طابور الصباح، على حد قول ابنها.

وأضافت، أنها توجهت بابنها إلى المستشفى وأجرت له أشعة مقطعية وتقرير طبي، وحررت محضر ضد مدير المدرسة حمل رقم 17 أحوال مركز شرطة نبروه لسنة 2017، كما تقدمت بشكوى للإداره التعليمية، وتم إحالتها للنيابة الإدارية.

وتساءلت: كيف يتعامل مدير مدرسة بتلك الطريقة البشعة، مؤكدة أنها وكيلة مدرسة ووالده معلم ولا يستخدمان العنف أو الضرب ضد أي تلميذ.

وأوضحت أن ابنها أصيب بحالة نفسية بسبب ما حدث له، ولا يريد الذهاب للمدرسة، مطالبة باتخاذ إجراء رادع ضد مدير المدرسة، وضد كل من يستخدم العنف ضد الطلاب.