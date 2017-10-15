ترشيح عميد لغات ووكيل سابق لكلية الصيدلة نائبين لرئيس جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قالت مصادر بجامعة الأزهر، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رشح الدكتور طارق إبراهيم سلمان وكيل كلية الصيدلة السابق، نائب رئيس جامعة هليوبوليس، والدكتور يوسف عامر عميد كلية اللغات والترجمة، لتعيينهما نائبين لرئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون التعليم والطلاب.

وأضافت المصادر، في تصريح لمصراوي الأحد، أنه من المقرر صدور قرار بشأن ترشيحات شيخ الأزهر لمنصبي نائبي رئيس الجامعة قريبا، خاصة وأن الدراسة بالكليات بدأت منذ أكثر من أسبوعين، بالقاهرة والأقاليم.

وأِشارت المصادر، إلى أن الدكتور يوسف عامر عميد كلية اللغات والترجمة، أحدث طفرة بعد توليه منصب المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى، ما كان سببا في ترقيته عميدًا للكلية قبل بدء الدراسة بأيام.

ولفتت المصادر، إلى أن الدكتور طارق سلمان الوكيل السابق لكلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تولى منصب مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة لمدة عامين، ومن الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس جامعة هليوبوليس.

وخلا منصبي نائبي رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب وفرع البنات، بعد انتهاء فترة الدكتور إبراهيم الهدهد، وإحالة الدكتور أحمد حسني للمعاش، في شهر فبراير الماضي.