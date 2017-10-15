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عبد العال يلتقي رئيس "الأمة الكويتي" و"الشورى السعودي" و"برلمان بورندي"

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مصراوي Masrawy

عبد العال يلتقي رئيس "الأمة الكويتي" و"الشورى السعودي" و"برلمان بورندي"

03:59 م الأحد 15 أكتوبر 2017

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أجرى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عددًا من اللقاءات على هامش مشاركته في أعمال الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حاليًا في مدينة سان بطرسبرج الروسية، حيث ألتقى بالوفد البرلماني المكسيكي المشارك في الاجتماعات برئاسة غابريلا كويفلس بارون، عضو البرلمان المكسيكي والمرشحة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد الدكتور على عبدالعال، أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات خاصة على الصعيد البرلماني وكذلك التنسيق الدبلوماسي المصري والمكسيكي على الصعيد متعدد الأطراف في ضوء النشاط الدبلوماسي المصري.

من جانبها، أعربت غابريلا كويفلس بارون عن ترحبيها بهذا اللقاء مؤكدةً أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، كما طلبت المرشحة المكسيكية دعم البرلمان المصري لها أثناء ترشحها على منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء النشاط البارز للدبلوماسية البرلمانية المصري على المستوى متعدد الأطراف.

كما التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بـ Nyabenda pascal، رئيس برلمان بورندي، وبحثا خلال اللقاء سبل دفع العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني.

كما ألتقى رئيس مجلس النواب بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، وتناول اللقاء مشاورات بشأن انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما ألتقى رئيس مجلس النواب، عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.​

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