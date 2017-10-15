مستقبل وطن يُطلق حملة "علشان تبنيها" بمحافظة الجيزة- صور

كتبت- عزة صقر:

عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد بشير بمحافظة الجيزة، اجتماعًا للإعلان عن حملة "علشان تبنيها" التي تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتطالبه بالترشح فترة رئاسية ثانية.

حضر الاجتماع، عددًا من أمناء الأمانة المركزية على رأسهم: محمد عمار أمين العمل الجماهيري، وأبوالوفا فايز أمين القبائل العربية، وإبرام عبدالمسيح أمين المواطنة.

وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأحد، إلى أنه عقب الاجتماع، نظمت الأمانة حملات ميدانية داخل الميادين العامة والشوارع لجمع توقيعات المواطنين استمارة حملة "علشان تبنيها" لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.