وكيل "اتصالات النواب" عن احتفالية "رواد تكنولوجيا المستقبل": حاجة تفرح

كتبت- أسماء يحيى:

أشاد النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أنها أتاحت الفرصة لعدد كبير من المبدعين الشباب لإبراز مواهبهم.

وأضاف طلعت، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد: "الاحتفالية اليوم قدمت نماذج مشرفة لشباب لديهم القدرة على تقديم ابتكارات لحل مشكلات عديدة يواجهها المجتمع"، متابعا: "كان في أطفال شكلها يفرح القلب وهي بتتكلم عن إنجازاتها رغم صغر سنها".

وعن موافقة الرئيس بزيادة الدورات المقدمة من وزارة الاتصالات، قال وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: "رد فعل إيجابي من جانب الرئيس على مطالب شباب عقولها مستنيرة"، مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم أكثر من يستحقون زيادة الامكانيات حيث أن الدولة بفعلها ذلك تقوم باستثمار نتائجه في المستقبل القريب.

وطالب السيسي بتوفير جميع الامكانيات والآليات للشباب المبدعين لإتاحة الفرصة لهم، قائلا: "الشباب دي تستحق الفلوس أكتر من منتخبات الكورة وأي حاجة تانية".

يشار إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم الأحد، حفل خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل.

وحضر الاحتفال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.