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المتانة في مهب الريح.. هل تفقد السيارات اليابانية سمعتها بهذه المشكلة؟

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المتانة في مهب الريح.. هل تفقد السيارات اليابانية سمعتها بهذه المشكلة؟ المتانة في مهب الريح.. هل تفقد السيارات اليابانية سمعتها بهذه المشكلة؟

التحرير

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تواجه شركتا "نيسان" و"تويوتا" اليابانيتان، مشكلات خاصة بعوامل الأمان والسلامة في سياراتهما الجديدة، وذلك بسبب ضعف المواد المعدنية المستخدمة في تلك الموديلات.

وحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الشركتين يتم استجواب مسؤوليهما في الولايات المتحدة للوقوف على أسباب اعتمادهما على المواد المعدنية الضعيفة، والتي تمثل اختراقًا لعوامل الأمان والسلامة.

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وتمثل تلك الواقعة العديد من المخاطر على سمعة صناعة السيارات اليابانية بشكل رئيسي، لا سيما أنها كانت تعني أهمية كبيرة للخامات المستخدمة في صناعة الهيكل الخارجي للسيارة على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات في اليابان.

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التحرير

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