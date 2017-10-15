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في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف إذا كنت مصاب بوسواس النظافة

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مصراوي Masrawy

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف إذا كنت مصاب بوسواس النظافة

03:33 م الأحد 15 أكتوبر 2017

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف إذا كنت مصاب بوسواس النظافة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف إذا كنت مصاب ب

كتبت- فاطمة خالد:

يحتفل العالم بيوم غسل اليدين، في 14 أكتوبر من كل عام، يهدف اليوم لحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون، ورفع الوعي بأهمية نظافة اليدين باعتباره عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض، واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم، في منتصف أغسطس عام 2008.

رغم أن غسل اليدين ضروري، وفوائده لا تحصى، إلا أن كثرة تكراره، قد تدل على إصابتك بالوسواس القاهري، خاصة وسواس النظافة.

يقول الدكتور "جمال فرويز" -استشاري الطب النفسي- إن الوسواس يكون فكري أو حركي، فهو فكرة تسيطر على المريض، رغم أنه متأكد من خطئها، إلا أنه لا يستطيع أن بتخلى عنها، كأن يستمر في تنظيف المكان رغم علمه بأنه نظيف، لكنه لا يستطيه أن يتخلى عن تلك فكرة.

ومن الأعراض الحركية التي تظهر على مريض الوسواس، كقيامه بحركات ملحوظة، مثل تحريك اليد أو الرقية أو القدم، بشكل عصبي متكرر، كما أن خوف الشخص من الأماكن العالية أو الأماكن المغلقة، دون سبب واضح، يكون دليل على إصابته بالوسواس، كما أوضح "فرويز". كما أضاف أن جزء من سبب الإصابة بالوسواس وارثي، فالشخص يكون لديه استعداد وراثي للإصابة بالمرض، والمؤثرات المختلفة تساهم في ظهور المرض، كالتعرض للضغوط النفسية المختلفة.

وحركت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، بعد 21 يوماً من زواجهما، إثر اكتشافها إصابته بوسواس النظافة، فهو يدخل للإستحمام عدة مرات في اليوم، ويغسل أسنانه عدة مرات متصلة، بالإضافة لأنه كان يغسل يديه حتى تسيل منها الدماء.

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