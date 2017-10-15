تجمهر المرفوضين بالمدرسة اليابانية أمام ديوان محافظة المنوفية: "القبول بالواسطة"

المنوفية- مروة فاضل:

تجمع العشرات من أولياء أمور الطلاب غير المقبولين في تقديمات المدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بمقابلة المحافظ لإلحاق ابنائهم بالمدرسة واعتراضا على ما وصفوه بـ"الواسطة".

وقالت "رغدة. ف"، ولي أمر طالب: "تم رفض أبنائي رغم أنهم من المربع السكني القريب من المدرسة اليابانية، مؤكدة أن أولياء الأمور معترضين على عدم قبول أبنائهم بدون أسباب من الوزارة، حيث إن القبول شابه الواسطة.

وكانت المدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، استقبلت أولياء أمور الطلاب المقبولين لتسليم ملفات أبنائهم، في الوقت الذي تم رفض عشرات المتقدمين بدون أسباب رغم إقامتهم في المنطقة السكنية بالمدرسة وأبنائهم الطلاب أعمارهم أكبر من المطلوب.