الزمالك يعلن قائمته في بطولة إفريقيا لكرة اليد

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كتب- كريم قماح:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، على القائمة المسافرة لتونس، للمشاركة ببطولة إفريقيا والتي تنطلق في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر بمدينة الحمامات بتونس.

وتضم القائمة كل من :

- حراسة المرمي: محمد علي ومحمود فلفل وهشام السبكي

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- واللاعبين: كريم أيمن ومحمدعبدالسلام "ريشة" وعلي هشام والجزائري مسعود بركوس وحسن يسرى ومحمد علاء "لوكا" ومصطفي صادق "دونجل" وأحمد الأحمر ومصطفي السيد وأكرم يسرى ويحيي خالد وعلي حازم ومحمد رمضان "هتلر" ووسام سامي وعلاء وحيد.

كما تضم البعثة حسام غريب، رئيس الجهاز، ومجدي أبوالمجد مدير فني، ووائل فهيم مدرب عام، ومحمد مصطفى مدرب الحراس، وحمادة عبدالباري مدير إداري، والجهاز الطبي الذي يتكون من دكتور رامي رضا ودكتور عمرو علي، والمدلك مصطفى أحمد والمسئول عن غرفة الملابس محمد علي.

وينتظر الجهاز الفني إنهاء تصاريح السفر الخاصة باللاعب محمد محسن المطلوب للتجنيد وسيلحق بالبعثة عند استخراج تصريح السفر.