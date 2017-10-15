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أحمد رفعت يشكو نيبوشا لمرتضى منصور

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أحمد رفعت يشكو نيبوشا لمرتضى منصور أحمد رفعت يشكو نيبوشا لمرتضى منصور

التحرير

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كتب- كريم قماح:

أعرب أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن استيائه الشديد من تجاهل نيبوشا، المدير الفني، وعدم منحه الفرصة للمشاركة خلال المباريات.

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وتوجه رفعت، إلى مكتب ، رئيس النادي، فور انتهاء مباراة الأبيض الودية أمام الداخلية، التي أُقيمت أمس السبت، لشكوى نيبوشا، والتأكيد على تجاهله له خلال مباريات الفريق الماضية رغم الوعود التي حصل عليها بمنحه الفرصة كاملة وإشراكه في المباريات.

وكان أحمد رفعت، تعرض للعديد من الإصابات خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء، ولكنه خرج من حسابات المدير الفني خلال الخمس جوالات الماضية، واكتفى بإشراكه بالربع ساعة الأخيرة من مباراة الفريق الودية أمس.

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التحرير

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