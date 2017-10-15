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فضل الله: لا أخشى منافسة الخطيب وطاهر على رئاسة الأهلي

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فضل الله: لا أخشى منافسة الخطيب وطاهر على رئاسة الأهلي فضل الله: لا أخشى منافسة الخطيب وطاهر على رئاسة الأهلي

التحرير

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أكد محمد ثابت فضل الله، المرشح على مقعد الرئاسة لانتخابات الأهلي المقبلة، أنه تقدم بأوراق ترشحه رسميًا على مقعد الرئاسة، لتنفيذ برنامجه الانتخابي.

وقال «فضل الله»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه لا يخشى محمود الخطيب الذي أعلن ترشحه لرئاسة الأهلي، أو محمود طاهر المرشح المحتمل، فهما سينافسان بعضهما ولا علاقة له بهما.

وتابع أنه سيكون مستقل وليس لديه أي قائمة يخوض بها الانتخابات، موضحًا أنه يمتلك برنامج انتخابي قوي سيرجح كفته في الانتخابات.

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وأوضح أن أبرز ملامح البرنامج الانتخابي له هو خدمة الأعضاء، وتوفير كل متطلباتهم، بجانب ملف الكرة الذي يعد عماد النادي والواجهة له، لافتا إلى أنه تم الاستعانة ببرنامجه الانتخابي السابق في خدمة الأعضاء والذي تم تنفيذه مؤخرًا في النادي.

فضل الله

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التحرير

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