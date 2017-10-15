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سموحة: جاهزون لمواجهة الزمالك.. والجبلاية لم تخطرنا بتغيير المباراة

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سموحة: جاهزون لمواجهة الزمالك.. والجبلاية لم تخطرنا بتغيير المباراة سموحة: جاهزون لمواجهة الزمالك.. والجبلاية لم تخطرنا بتغيير المباراة

التحرير

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قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الفريق الكروي الأول، جاهز لمواجهة ، في المباراة المحدد لها 20 أكتوبر الجاري، مشددًا على أن ناديه ليس طرفًا في أزمة القلعة البيضاء مع لجنة الحكام، وتهديد الفريق الأبيض بالانسحاب.

وكان الزمالك برئاسة ، قرر الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، بعد مباراة طنطا في الجولة الخامسة، بعد أن احتسب الحكم ركلتي جزاء للفريق الطنطاوي، ويرى مسئولو الأبيض أنهم تعرضوا لظلم تحكيمي في هذا اللقاء.

وطالب «عامر» في تصريحات صحفية اليوم الأحد -بصفته رئيسًا للجنة الشباب والرياضة- بإحكام العقل في هذه الأزمة، وعدم الانسياق وراء التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى جحيم الاحتقان، وتوقع إنهاء الأزمة، قبل الموعد الرسمي للمباراة.

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وأشار «عامر» إلى أن الفريق الأزرق يتدرب بجدية استعدادًا لمباراة الزمالك، ولن يكون هناك تغيير في سيناريو الاستعداد للمباراة، طالما لم يصل النادي أي قرار من اتحاد الكرة بشأن تغيير موعد المباراة.

ومن المقرر أن يدخل سموحة معسكرًا مغلقًا بالقاهرة قبل المباراة بـ48 ساعة، لتحصين الفريق بالتركيز التام قبل المباراة.

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التحرير

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