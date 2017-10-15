عروسان يحتفلان بزواجهما بـ«السلوبت والبيتزا»: «الفرح مرة واحدة في العمر»

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حرص عروسان على الاحتفال بحفل زفافهما بطريق مختلفة، وقررا ارتداء "سلوبت" بدلا من الفستان والبدلة أثناء جلسة التصوير بأحد فنادق محافظة المنيا، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور الحفل على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

اختمرت الفكرة في ذهن العروس "أمنية" قبل أيام من حفل الزفاف، وراحت تطرحها على زوجها محمد رمضان الذي وافق على الفور: "فكرنا الفرح يكون مميز غير تقليدي".

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"لبسنا السلوبت بعد نص ساعة من وصولنا القاعة.. الكل انبهر"، تقول العروس إنهما ارتديا الفستان والبدلة عقب ساعة كاملة وحتى نهاية الحفل، مشددة على أنهما "بنكره الأفراح التقليدية".

لم يكتف العروسان بالملابس، بل حرصا على تناول البيتزا بدلًا من التورتة، مؤكدين "الفرح مرة واحدة في العمر". واسترجع العروسان ما قاما به أثناء كتب الكتاب "لبسنا تي شيرتات مكتوب عليها عبارات كوميدية"، وأعربا عن سعادتهما البالغة بردود الفعل، وعدم الندم على ما قاما به.