مباحث أسيوط تكشف ملابسات انتحار موظف بشفرة حلاقة

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كتب ـ محمد ممدوح:

كشفت تحريات مباحث أسيوط ملابسات العثور على جثة موظف بجامعة أسيوط، وتبين أنه أقدم على الانتحار باستخدام شفرة حلاقة داخل شقته؛ لمروره بأزمة نفسية.

وعُثر على جثة "ع.س"، موظف بجامعة أسيوط، مقيم بمنطقة الوليدية، مسجاة على سرير غرفة نومه، يرتدي ملابسه كاملة، وبه جرحان قطعيان برسغ اليد اليسري، أحدهما غائر، ووجود آثار دماء كثيفة على السرير وأرضية الغرفة، علاوة على شفرة حلاقة مدممة أعلى منضدة بجوار السرير.

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زوجة المتوفى قالت إنها فوجئت بانتحاره أثناء توجهها لإيقاظه في الصباح، لمروره بحالة نفسية سيئة لإصابته بمرض السكر، وحدوث غرغرينة بقدمه، وعدم قدرته على مغادرة المنزل.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إلى النيابة العامة للتحقيق.