مميش يعلن عبور 146 سفينة لقناة السويس خلال ثلاثة أيام

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أكد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال ثلاثة أيام بدءًا من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم، وذلك بعبور 146 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.4 مليون طن.

جاء ذلك على هامش استقبال الفريق مُهاب مميش وفدًا رفيع المستوى من عضوات نادي الإينرويل برئاسة سامية حتاتة رئيس منطقة الإينرويل 95 مصر والأردن، يرافقها عدد من عضوات النادي ممثلين عن فروع النادي بمحافظات مصر المختلفة، وذلك بحضور المهندس محمود بشاري مدير إدارة شئون العاملين، والمهندس أحمد مكي مدير إدارة الأشغال، واللواء سماح قنديل مستشار الفريق للأمن، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وأوضح "مميش" أن عدد السفن العابرة من الشمال بلغت 78 سفينة بحمولات 6.1 مليون طن، فيما عبرت 68 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 4.3 مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 19 سفينة عملاقة خلال الثلاثة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 - 220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 22 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال سفينتي الحاويات العملاقتين الدنماركيتين MARIT MAERSK"" و"MARIBO MAERSK" بحمولة 200 ألف طن لكلٍ منهم، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة "AL NEFUD" والتي ترفع علم مالطا كأكبر سفينة من الجنوب بحمولة 200 ألف طن.

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة تثبت أن قناة السويس هي حلقة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب، الذي يعد المحور الأكثر أهمية في مسارات التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة عمدت لحزمة من السياسات التسويقة المرنة لجذب خطوط ملاحية جديدة، كما لم تكتفي الهيئة بمجرد تحصيل رسوم عبور على السفن العابرة، بل شرعت في تنفيذ العديد من المشروعات اللوجيستية ضمن مشروع التنمية بمنقطة قناة السويس.

وشدد الفريق مميش على أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيكون بطل المرحلة القادمة، حيث ستلعب الأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس دورًا حيويًا في الربط بين إقليم سيناء بباقي أقاليم ومحافظات مصر، حيث لم تعد المعديات تكفي لتحقيق الربط الكافي والذي ينشده أبناء مصر في سيناء، مشيرًا إلى أن يجب التعامل مع سيناء باعتبارها قلب مصر حيث تمثل مساحة 20% من مساحة مصر .

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن أن مؤتمر الشباب القادم والمرتقب عقده في شرم الشيخ، سيشهد جلسة خاصة عن مشروعات التنيمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وشاهد الحضور فيلمًا تسجيليًا عن حفر قناة السويس الأصلية، تبعه شرحًا موجزًا قدمه المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، عن مشروع الحلم المصري العظيم والذي يضم مشروعين رئيسيين الأول هو قناة السويس الجديدة والثاني هو التنمية بمنطقة قناة السويس .

وفي نهاية الزيارة قام الفريق مميش بتقديم درع الهيئة للأستاذة سامية حتاتة رئيس منطقة الإينرويل 95 مصر والأردن، ثم دعا عضوات الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وتفقد كلاً من مشروعي الأنفاق والمزارع السمكية لرؤية حجم الإنجاز على أرض الواقع .