انطلاق حملة «علشان تبنيها» دعمًا للسيسي في بني سويف (صور)

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وقَع رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، ونوابه ومساعد رئيس المدينة ومدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز الواسطى، على استمارة حملة "علشان تبنيها" في أول أيامها بالمحافظة.

وتتضمن "الحملة" مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.

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النائب بدوى النويشي قال: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل لمصر كلمة مسموعة على مختلف الأصعدة السياسية، وأصبح العالم كله ينظر إلينا بكل إعجاب، فضلًا عن عودة مصر كدولة محورية لها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية".

في المقابل أعلن وائل محفوظ أمين عام المحافظة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية من حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، واستلم أمناء الحزب فى مختلف مراكز المحافظة الاستمارات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، وجميع مقرات الحزب مفتوحة، استعدادا لاستقبال المواطنين الراغبين لتوقيع على الاستمارات.