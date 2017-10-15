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القصبي: نتجه لتعديل قانوني «القومي للمرأة» و«القومي للمصابين»

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القصبي: نتجه لتعديل قانوني «القومي للمرأة» و«القومي للمصابين» القصبي: نتجه لتعديل قانوني «القومي للمرأة» و«القومي للمصابين»

التحرير

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أكد النائب عبد الهادي القصبي،  رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاض ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أنه تم تقسيم خطة عمل اللجنة، لمتابعة وزارة التضامن وكذلك المجالس القومية. 

وأشار في كلمته خلال اجتماع هيئة مكتب اللجنة إلى أنه ستتم متابعة كل ما يحال إليه من مشروعات قوانين وأهمها القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وكذلك كل ما يرتبط بالأسرة والطفولة، وكذلك تنظيم حقوق المسنين.

ولفت النائب إلى أن هناك اتجاها لتعديل قانون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للمصابين، موضحا أن اللجنة تنتهج الحوار المجتمعي قبل إصدار أي تشريع.

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وكشف عن تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية، ومنها محافظة الإسكندرية للقاء قيادات العمل الأهلي، خصوصا أن اللجنة هي من دقت ناقوس الخطر بشأن الانفجار السكاني، وطالبت بضرورة إعادة التوزيع الجغرافي للسكان والعمل على التنمية التي تساعد في النهوض بالمجتمع.

وأكد أن اللجنة تولي اهتماما بالشباب المخترعين، ومن المتوقع أن تتم استضافة مجموعة منهم في البرلمان يوم 21 أكتوبر الجاري، لما لهم من تأثير في النهوض بالمجتمع المصري.

ومنح القصبي، نواب لجنة التضامن الاجتماعي، فرصة حتى يوم الأحد المقبل لوضع تصوراتهم بشأن خطة عمل اللجنة سواء بالإضافة أو التعديل.

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التحرير

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