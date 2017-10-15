بعد تحذير الوزارة .. هل تعاقب الرياض المصريين مخالفي الإقامة بالحبس؟

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بعد انتهاء حملة «وطن بلا مخالف» الخاصة بمطالبة مخالفي الإقامة من المصريين والجنسيات الأخرى بالسعودية بتقنين أوضاعهم، حذرت وزارة الداخلية السعودية حسب ما جاء على لسان المستشار العمالي بالرياض، إن من لم يتم تقنين أوضاعهم سيتعرضوا لعقوبات الحبس والغرامة المالية التي تم التحذير منها في وقت سابق، منذ إقرار المملكة رسومًا إضافية على العمالة الوافدة والمرافقين لها بالمملكة.

الحديث عن احترام القوانين الداخلية للدول المستضيفة للعمالة الأجنبية أمر هام ومطلوب، لكن تباينت الآراء حيال العقوبات التي تصل للحبس وخاصًة بالمملكة، والتي تشهد علاقاتها استقرارًا مع القاهرة بعد توترها ببعض الأمور السياسية والاقتصادية، وذلك بحسب تصريحات أحد قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

الوزارة تحذر

أوضحت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد بأن تمديد المهلة التي منحتها السلطات السعودية لمخالفي نظامى الإقامة والعمل من المصريين ومختلف الجنسيات الأخري انتهت، لمغادرة المملكة طواعية من تلقاء أنفسهم، وذلك ضمن حملة وطن بلا مخالف.

وزارة الداخلية السعودية أوضحت أنه بعد انتهاء المهلة سوف يتعرض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية والترحيل إذا كان المخالف وافدًا.

وفي تصريحات صحفية له أشار "محمد سعفان" وزير القوى العاملة، إلى أنه على مخالفى أنظمة الإقامة والعمل من المصريين، ضرورة سرعة التقدم لدى إدارة الوافدين في المناطق لإنهاء إجراءات الاستفادة والمغادرة اليوم، تجنبًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي قررتها الداخلية السعودية على المخالفين.

المعالجة خيرُ من الحبس

نحن نحترم القوانين الداخلية للدول الشقيقة والمجاورة، وتواصلنا في العام الماضي مع مسئولين بالمملكة في أزمات مماثلة مع مصريين بالرياض، ولذلك لابد أن يكون هناك تدخلًا لمعالجة الأمور الخاصة بمن لم يُقننوا أوضاعهم وفقًا للإجراءات الجديدة، بعيدًا عن الحبس، يقول ذلك خالد عبد العزيز شعبان النائب بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وتابع شعبان للتحرير: لكل دولة الحق في حماية عمالها وتنظيم علاقات العمل مع العمالة المحلية والأجنبية، وهذا أمر يَحِد من استخدام بعض رجال الأعمال السعوديين وأصحاب الأعمال، للعمالة غير القانونية بأنظمة غير عادلة، وبالطبع عدم التقنين يؤثر على ظروف العمل على المصريين بالرياض، ولذلك احترام القوانين المحلية للدول أمر مطلوب.

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وأكد شعبان على ضرورة تدخل مكتب التمثيل العمالي للحالات المخالفة لتجنب تعرضها لعقوبات الحبس المقررة من قبل الداخلية السعودية معلقًا: نحن بالطبع مع التقنين، لكن أيضًا على مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة أن يتدخل ولا يترك المصريين ممن لم يقننوا أوضاعهم هكذا حتى يُزَج به في السجون، وتساءل: أين يكون دور المستشار العمالي إن لم يكن حاضرًا لحماية المصريين بالخارج من هذه المخاطر؟.

التفكير مطلوب

يقول المهندس إسماعيل أحد علي رئيس اتحاد المصريين بالخارج إنه من الوارد أن يكون هناك مصريين لم يقننوا إجراءات الإقامة الخاصة بهم، بعد القرارات الملكية الجديدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن المخالفين يجب عليهم الاستجابة فورًا طالما أن الأمر وصل بالوزارة للإشارة إلى عقوبات تصل للحبس، وليست قاصرة على الغرامات المالية.

وأشار إسماعيل في تصريحاته للتحرير، إلى أن هناك مصريين ستتأثر أجورهم بعد الالتزام بتكاليف الإقامة الجديدة وآخرين سيستطيعوا الالتزام بها، ولذلك فعلى من لم يستطع تحمل التكاليف الجديدة أن يعيد التفكير في بقائه بالمملكة حسب ظروفه الاقتصادية وإمكانية تحمله أعباء المعيشة بعد التزامه بتكاليف الإقامة الجديدة بالمملكة.

واختتم إسماعيل كلمته للتحرير قائلًا: "نحن نحذر المصريين العاملين بالخارج إلى جانب وزارة القوى العاملة من انتهاء المهلة التي أتاحتها السلطات السعودية، لكننا نهيب بالسلطات السعودية أن تنتظر لتحديد إحصائية المخالفين بعد انتهاء المهلة، عسى أن يكون هناك تدخل دبلوماسي لإنهاء أزمتهم دون التعرض للحبس".

الحبس يوتر العلاقات

في هذا السياق يقول مصدر نقابي من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المملكة من المفترض أن تتعاون مع المسئولين بالوزارة واتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وألا تلجأ لتطبيق عقوبة الحبس على المصريين بشكل خاص، والجاليات الأخرى بشكل عام - بحسب قوله- طالما أن هناك تمثيل دبلوماسي لدولهم بالمملكة ومن الممكن إنهاء الأمر دون تطبيق عقوبة الحبس.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن العلاقات المصرية السعودية حاليًا تشهد استقرارًا ملحوظًا، بعد أن كانت هناك توترات سياسية واقتصادية، وتطبيق الغرامات المالية أمر لا جدال فيه، لكن التعرض لمخاطر الحبس من المحتمل أن يؤدي لحدوث أزمات جديدة بين القاهرة والرياض دون جدوى، ولذلك على الرياض أن تتعامل مع الأمر بشكل دبلوماسي بالتعاون مع الممثلين الدبلوماسيين للقاهرة في المملكة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عن انتهاء مهلة حملة وطن بلا مخالف، من المستشار العمالي حسام طلبة بمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض، مشيرًا إلى أن التمديد جاء بعد المهلة الأخيرة التي منحتها المملكة العربية السعودية لمخالفي نظامي الحج والعمرة لمغادرة المملكة إلى بلدانهم من تلقاء أنفسهم دون دفع غرامات.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في 2 يوليو الماضي، أن السعودية قررت فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد "هوية المقيم"، وذلك من بداية يوليو بواقع 100 ريال شهريا، تزاد إلي 200 ريال من يوليو 2018، وإلي 300 ريال من يوليو 2019، لتصل إلي 400 ريال شهريا بداية من يوليو 2020.

كما أوضحت في تقريرها المرسل من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن فرض هذا الرسم يمتد ليشمل العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية ، ويبدأ فرضه بداية من يناير 2018 بواقع 400 ريال شهريا ، تزاد إلي 600 ريال في يناير 2019، تزاد إلي 800 ريال شهريا من بداية يناير 2020.

كما يفرض هذا الرسم علي العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية بواقع 300 ريال شهريا بداية من يناير 2018 ، تزاد إلي 500 ريال في يناير 2019، لتصل إلي 700 ريال شهريا في يناير 2020.