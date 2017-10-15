مقتل 6 سوريين وإصابة 18 في قصف صاروخي على دمشق القديمة
مقتل 6 سوريين وإصابة 18 في قصف صاروخي على دمشق القديمة
03:30 م الأحد 15 أكتوبر 2017
مقتل 6 سوريين وإصابة 18 في قصف صاروخي
دمشق - (د ب أ):
أفادت الشرطة السورية بمقتل ستة أشخاص وإصابة 18 أخرين في قصف بقذائف الهاون على أحياء دمشق القديمة اليوم الأحد .
وقال مصدر في شرطة محافظة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن سبعة قذائف هاون سقطت على أحياء دمشق القديمة ( الأمين، وباب شرقي ، والشاغور ،والقشلة ،والعباسيين) ما أدى إلى مقتل ستة اشخاص وإصابة 18 آخرين على الأقل .
وأضاف أن سيارات الإسعاف والاطفاء توجهت إلى المناطق التي طالها القصف الذي تسبب أيضا بأضرار مادية بالمنازل والسيارات كما سقطت قذيفة على أطراف حي جرمانا جنوب العاصمة دمشق .
وحمل المصدر من وصفهم بـ "المجموعات المسلحة التي تسيطر على أحياء شرق العاصمة مسؤولية القصف"، قائلا: "حسب اتجاه سقوط القذائف فان تلك القذائف قادمة من منطقة جوبر شرق دمشق التي تسيطر عليها المجموعات الارهابية المسلحة التي تستهدف مدينة دمشق تقريبا بالقذائف".
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