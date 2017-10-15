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ضبط 120 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر بمخزن في الجمالية

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مصراوي Masrawy

ضبط 120 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر بمخزن في الجمالية

03:28 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط 120 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر بمخزن في الجمالية

ضبط 120 شيشة إلكترونية

كتب – فتحي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية وقطع الغيار مجهولة المصدر داخل مخزن في الجمالية.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن "عمر ر" صاحب مخزن أدوات كهربائية بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ يحوز كمية كبيرة من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر بداخل المخزن ملكه "بدون ترخيص " بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المخزن على "30 استشوار شعر، 48 مكواة شعر، 126 شيشة الكترونية، 6000 عبوة زيت شيشة الكترونية، 1230 قطعة غيار خاصة بالشيشة الالكترونية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحه للاستخدام.

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير المباحث اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم أحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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