أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط موظف يسرق حسابات العملاء من بطاقاتهم الائتمانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط موظف يسرق حسابات العملاء من بطاقاتهم الائتمانية

03:27 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط موظف يسرق حسابات العملاء من بطاقاتهم الائتمانية

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مدير خدمة عملاء بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء المترددين عليه واستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم.

كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتضرر بعض المواطنين من استخدام بطاقاتهم الائتمانية من قبل مجهول في إجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية ومنتجات وخدمات من خلال مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم رغم عدم قيامهم بإجرائها، مما عرضهم لأضرار مادية، حيث تم الاستدلال على 6 من المجني عليهم باستدعائهم أكدوا ما جاء بالتحريات.

وبتكثيف جهود البحث أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء ذلك النشاط "ق.ط"، 22 سنة، مدير خدمة عملاء بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله كمدير خدمة عملاء وتمكن من مغافلة المترددين على محل عمله وتصوير بطاقاتهم الائتمانية أثناء حصوله عليها منهم لسداد قيمة مشترياتهم واستخدام بياناتها في الدلوف على مواقع التسوق الإلكتروني "منتحلاً شخصية أصحاب البطاقات الأصلية "طالباً شراء أجهزة وبرامج و منتجات وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي) وبفحصه تبين أنه يحتوى على أعداد كبيرة من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك المختلفة "مستولى عليها بطرق احتيالية، و عدد من صور بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك المصرية .

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه وفقاً لما جاء بالتحريات بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأنه تمكن من الاستيلاء على ما يزيد عن (300) بيان لبطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك حال ترددهم على محل عمله واستخدامها لدى عدد من المواقع المختلفة مواقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤول البريد سرق مليون و700 ألف جنيه: "كنت هشغلهم في الحلال"

    أخبار

  • ضبط 25 قضية إتجار بالنقد الأجنبي وتحويلات غير مشروعة بأكثر من 5ر8

    أخبار

  • ضبط 7 موظفين بالبريد لاختلاسهم 133 ألف من حسابات العملاء

    أخبار

إعلان

4048752093.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف