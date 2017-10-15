ضبط موظف يسرق حسابات العملاء من بطاقاتهم الائتمانية

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مدير خدمة عملاء بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء المترددين عليه واستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم.

كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتضرر بعض المواطنين من استخدام بطاقاتهم الائتمانية من قبل مجهول في إجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية ومنتجات وخدمات من خلال مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم رغم عدم قيامهم بإجرائها، مما عرضهم لأضرار مادية، حيث تم الاستدلال على 6 من المجني عليهم باستدعائهم أكدوا ما جاء بالتحريات.

وبتكثيف جهود البحث أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء ذلك النشاط "ق.ط"، 22 سنة، مدير خدمة عملاء بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله كمدير خدمة عملاء وتمكن من مغافلة المترددين على محل عمله وتصوير بطاقاتهم الائتمانية أثناء حصوله عليها منهم لسداد قيمة مشترياتهم واستخدام بياناتها في الدلوف على مواقع التسوق الإلكتروني "منتحلاً شخصية أصحاب البطاقات الأصلية "طالباً شراء أجهزة وبرامج و منتجات وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي) وبفحصه تبين أنه يحتوى على أعداد كبيرة من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك المختلفة "مستولى عليها بطرق احتيالية، و عدد من صور بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك المصرية .

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه وفقاً لما جاء بالتحريات بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأنه تمكن من الاستيلاء على ما يزيد عن (300) بيان لبطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك حال ترددهم على محل عمله واستخدامها لدى عدد من المواقع المختلفة مواقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.