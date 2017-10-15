تأجيل محاكمة "مستريح الأرانب" بتهمة النصب لـ 21 نوفمبر
تأجيل محاكمة "مستريح الأرانب" بتهمة النصب لـ 21 نوفمبر
03:25 م الأحد 15 أكتوبر 2017
محكمة القاهرة الاقتصادية
كتب- محمود السعيد:
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة "أحمد ج"، المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح الأرانب" وآخرين، بتهمة النصب على المواطنين وجمع 25 مليون جنيه من 1800 شخصًا لجلسة 21 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لعدم حضور شاهد الإثبات.
كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على صاحب الشركة "أحمد ج"، بعد تلقيها 42 بلاغًا بتهمة النصب وتوظيف الأموال من خلال مشروع تربية الأرانب، في محافظات الدقهلية والفيوم، مقابل أرباح يحصل عليها المودعين كل 45 يومًا، وبتفتيش مباحث الأموال العامة لخزينة الشركة ضبطت مليون و650 ألف جنيه حصيلة يوم واحد من جمع الأموال
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