دعوى قضائية لسحب تراخيص وإغلاق مكاتب حقوق الإنسان في مصر كتب- محمود الشوربجي: تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الد

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

اختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.

وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.