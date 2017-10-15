دعوى قضائية لسحب تراخيص وإغلاق مكاتب حقوق الإنسان في مصر كتب- محمود الشوربجي: تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الد
دعوى قضائية لسحب تراخيص وإغلاق مكاتب حقوق الإنسان في مصر كتب- محمود الشوربجي: تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الد
03:23 م الأحد 15 أكتوبر 2017
سمير صبري المحامي
كتب- محمود الشوربجي:
تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
اختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.
وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل دعوى منع ظهور "شوبير والطيب" في الإعلام لـ 14 يناير
-
تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ ميزو في الإعلام لجلسة 14يناير
-
مرتضى للمحكمة: "أحمد سليمان ضرب أمن النادي" .. والأخير: أنت تحتمي
-
تأجيل 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن موالين للإخوان لـ22 أكتوبر
إعلان
إعلان
-
دعوى قضائية لسحب تراخيص وإغلاق مكاتب حقوق الإنسان في مصر كتب- محمود الشوربجي: تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدأخبار