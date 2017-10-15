تفاصيل زيارة وفد لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب" لسجن برج العرب

كتب- أحمد علي:

توجهت لجنة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك في حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء مصطفى شحاتة، اللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث السجون لوجه بحري.

وحرص النواب، على سؤال نزلاء السجن حول طبيعة المعاملة والإعاشة داخل السّجن والعناية الطبية بهم، وجاءت إجابات النزلاء جميعهم بالتأكيد على حسن المعاملة، ووجود إشراف طبيي متكامل علي مدار الـ24 سَاعَة، وسأل النواب على النزلاء وطريقة معاملاتهم، وعما إذا كان هناك تعذيباً فاجابوا بقولهم: "المعاملة جيدة ومفيش تعذيب، وليس هناك مشكلة في العلاج أو المستشفى".

ووجه الورداني سؤالاً لأحد النزلاء عقب تأكيده حسن المعاملة، عما يريد قوله للمنظمات الحقوقية المشبوهة التي تدعي وجود حالات تعذيب السجون وسوء معامله، ليأتي رد النزيل قائلا: "شوفوا السجون عندكم الأول المعاملة فيها إزاي"، بينما علق آخر بقوله: "أتواجد منذ 15 سنة بالسجون المختلفة في مصر وبنتعامل هنا أحسن معاملة".

البداية كانت بتفقد الوفد البرلماني لمستشفى السجن، وشملت عيادة للعلاج الطبيعي، والتي طالب فيها رئيس لجنة حقوق الإنسان بضرورة وجود مكيف هواء داخلها حرصًا على راحة المرضى من النزلاء، مروراً بعيادة القلب والباطنة والعيون ومركزى الأشعة والغسيل الكلوي انتهاء بغرفة العمليات والعناية المركزة التي يتواجد بها 4 أسرة، علاوة عن غرفة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في هذا الصدد، أكد مساعد وزير الداخليه لقطاع السجون اللواء مصطفى شحاتة، أن وحدة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووزارة الصحة يقومان دورياً بفحص جميع المساجين علاوة عن تعاون إدارة السجن مع استشاريين بتخصصات طبيه مُختلفة، مشيرًا إلى إنه في حالة وجود شخص مريض بمرض يستوجب عزله يتم عزله فورًا حرصا على صحة باقي النزلاء.

وانتقلت اللجنة البرلمانية، عقب ذلك في جولة تفقدية لملعب كرة القدم للإطلاع علي الأنشطة الرياضية التي يمارسها نزلاء السجن، تلتها جولة داخل ورش النجارة ومصنع الاثاث، والتي أشاد خلالها النوّاب بمهارة النزلاء بعد إطلاعهم على قطع الأثاث التي قاموا بصناعتها، وصولاً إلى مطبخ السّجن والمخبز الذي حرص النواب علي تذوق أرغفة العيش للتأكد من جودتها.

وشملت الجوله التفقدية للجنة البرلمانية داخل سجن برج العرب، زيارة مكتبة السجن التي تضم قاعة للهوايات التي أبدى النواب إعجابهم بالمشغولات اليديوية التي أعدها نزلاء السجن، علاوة عن قاعة لتعليم محو الأمية وثالثه للقراءة.

ورحب الوفد بعلمهم قيام أحد النزلاء يدعي (م.ش) بمناقشة رسالة الدكتوراة في القانون الجنائي تحت عنوان "تطوير المؤسسات العقابية في ضوء التشريعات الوطنية والدولية"، والتي أعلن مساعد وزير الداخلية أن قطاع السجون سيتكفل بتكاليف المناقشة، فيما ألقى أخر قصيدة تحت عنوان "تحيا مصر" عن إنجازات الرئيس السيسي.

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيتقدم بشكوى ضد المنظمات التي تقوم بإعداد تقارير كاذبه عن وضع السجون في مصر لاتحاد البرلمان الدولي.