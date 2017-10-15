ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

مقديشيو – (أ ش أ):

أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس السبت، بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب؛ في هجوم هو الأعنف على الإطلاق الذي يحدث في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت شبكة "إية بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن الأطباء يناضلون من أجل تقديم المساعدة لمئات الضحايا المصابين بجروح مروعة حيث يعاني الكثير من الجرحى من حروق حالت دون التعرف على هويتهم.

ويخشى مسئولون صوماليون من استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار الذي وقع في شارع مزدحم بالقرب من وزارات صومالية هامة.

وتلقي الحكومة الصومالية بمسئولية الانفجار - الذي وصفته بأنه "كارثة وطنية" - على حركة "الشباب" المتطرفة، غير أن حركة الشباب - التي كثيرا ما تشن تفجيرات تستهدف مناطق بارزة في العاصمة - لم تعلن بعد مسئوليتها عنه.