أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

03:23 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

انفجار مقديشيو

مقديشيو – (أ ش أ):

أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس السبت، بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب؛ في هجوم هو الأعنف على الإطلاق الذي يحدث في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت "إية بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، أن الأطباء يناضلون من أجل تقديم المساعدة لمئات الضحايا المصابين بجروح مروعة حيث يعاني الكثير من الجرحى من حروق حالت دون التعرف على هويتهم.

ويخشى مسئولون صوماليون من استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار الذي وقع في شارع مزدحم بالقرب من وزارات صومالية هامة.

وتلقي الصومالية بمسئولية الانفجار - الذي وصفته بأنه "كارثة وطنية" - على حركة "الشباب" المتطرفة، غير أن حركة الشباب - التي كثيرا ما تشن تفجيرات تستهدف مناطق بارزة في العاصمة - لم تعلن بعد مسئوليتها عنه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تؤكد وقوفها مع حكومة الصومال في مواجهة الإرهاب

    أخبار

  • إصابة القائم بالأعمال القطري بجروح في تفجير مقديشو

    أخبار

  • ارتفاع عدد ضحايا تفجير الصومال إلى أكثر من 90 قتيلا

    أخبار

  • صورة وخبر: بصمة الإرهاب في الصومال

    أخبار

إعلان

8801ff70a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة