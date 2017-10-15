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دمشق: تهديدات واشنطن بإلغاء الاتفاق النووي دليل على عدم احترام للمواثيق

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مصراوي Masrawy

دمشق: تهديدات واشنطن بإلغاء الاتفاق النووي دليل على عدم احترام للمواثيق

03:17 م الأحد 15 أكتوبر 2017

دمشق: تهديدات واشنطن بإلغاء الاتفاق النووي دليل على عدم احترام للمواثيق

الخارجية السورية

دمشق -(د ب أ):

قالت الخارجية السورية إن تهديدات الإدارة الأمريكية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران دليل على عدم احترامها للمواثيق.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مسؤول بالوزارة القول إن "تهديد الإدارة الأمريكية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات قسرية جديدة عليها يظهر بشكل جلي عدم احترام هذه الإدارة للمواثيق ولالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويظهر عدم إمكانية الوثوق بالمواقف التي تتخذها هذه الإدارة".

وقال المصدر إن "سوريا لم تفاجأ بوقوف إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ضد الاتفاق وسعيها للتملص منه انسجاما مع المواقف المعادية له من قبل الإسرائيلية وداعميها في واشنطن".

وأكد المصدر أن "سوريا تدين السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية الموجهة ضد مصالح الشعوب والتي من شأنها زيادة أجواء التوتر في المنطقة والعالم.. وتعرب عن تضامنها مع مواقف إيران وحقوق شعبها في تطوير قدراته التكنولوجية والعلمية والتنموية".

وكان ترامب أعلن أمس الأول الجمعة أنه سيسعى لمعالجة العيوب الموجودة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران، بما يعنى استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق في الوقت الراهن.

ولم يعلن ترامب الانسحاب التام من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ولكنه أكد أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس أو حلفاء الولايات المتحدة، فإنه قد ينسحب في نهاية المطاف من الاتفاق.

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