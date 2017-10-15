وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

القاهرة - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن أبرز مستجدات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري مع نظيره الأردني، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد .

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الاتصال الهاتفي تناول التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرا،ً على ضوء النجاح في توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي يعد خطوة هامة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني ودعم جهود الوحدة الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه المتحدث بالتأثيرات المأمولة لهذا الاتفاق على مسار عملية السلام وجهود استئناف المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية.

وأضاف أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الفلسطينية علي الأرض، كما تناولا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل علي تعزيز آليات التعاون بين البلدين، فضلا عن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.